ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области области Умирзак Шукеев ознакомился с работой ряда объектов города Туркестан. Новый, построенный по современным стандартам, Дворец школьников в областном центре начал свою работу в начале года. Сейчас здесь открыты студии и кружки по различным направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестаннской области.

В центре созданы все условия для развития творческих способностей и эффективного использования досуга молодежи. В новом Дворце школьников более 1000 учащихся имеют возможность получить дополнительное образование.

Здесь работают около 60 кружков: технопарк, центр «IT SANA», центр искусств (живопись, рукоделие, ювелирное искусство, скульптура и керамика, кожевенные работы, художество), также языковой центр (5 иностранных языков), научный, творческий центры (вокал, актерское искусство, искусство сатиры, танцы, традиционное пение, исполнение на инструментах), шахматы, детская тележурналистика, анимация, монтаж фото-видео съемок.

Наряду с этим, глава региона ознакомился с работой телеканала «Turkistan». Международный телеканал, созданный по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, вещает на нескольких языках в информационном пространстве тюркоязычных государств. Телеканал, ежедневно представляющий подборку актуальной информации и интересных программ, сериалов и документальных фильмов, станет своеобразным «золотым мостом» к обмену информацией между тюркоязычными странами и формированию единого общего медиапространства.

Также аким области посетил стадион «Туркестан-арена». Спортивный комплекс на 7 тысяч мест имеет отдельный зал по каждому направлению спортивной сферы, а ее основа состоит из футбольного поля и крытой арены для легкой атлетики. А залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики, спортивной гимнастики и йоги укомплектованы в полном соответствии с требованиями.

Кроме того, Умирзак Шукеев посетил Назарбаев Интеллектуальную школу и многопрофильный комплекс «Конгресс Холл», построенный в Туркестане, где ознакомился с ходом проводимых работ. Культурный объект предназначен для организации концертов, театрализованных представлений и других мероприятий.



