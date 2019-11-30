Более 100 уникальных монет нашли ученые в ходе раскопок городища Культобе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшем будущем удивительные артефакты городища Культобе будут доступны для ознакомления не только в обновленных коллекциях Туркестанского музея, но и в формате археологического парка «Городище Культобе». Об этом сообщили ученые, производящие реставрацию древнего городища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Археологический отряд Казахского научно-исследовательского института культуры завершил полевой сезон-2019. Напомним, что масштабный проект «Реставрация исторических объектов городища Культобе» реализуется при финансовой поддержке «ERG Комек».

На данный момент исследовательская группа в составе археологов, реставраторов, культурологов и искусствоведов подводит итоги полевого сезона, занимаясь лабораторными исследованиями и камеральной обработкой находок. Среди существенных находок особое место занимает нумизматическая коллекция городища Культобе, которая после детального исследования будет передана в новый музей Туркестана.

Как отмечают археологи, этим летом в ходе раскопок было обнаружено около 105 монет, возраст которых колеблется между VIII и ХХ веками. Эта уникальная находка подтверждает мнение ученых об экономической активности древнего Ясы и Туркестанского оазиса в целом. Туркестан (Ясы), являясь духовным центром, также был важным торгово-финансовым узлом всей Центральной Азии.





«Часть обнаруженного нумизматического клада составляют денежные знаки тюргешского периода. Настоящей археологической удачей стал медный фельс периода Тюргешского каганата, датируемый VIII веком. На одной стороне монеты имеется надпись «Господин Тюргешский каган», на другой – тюргешская тамга в виде стилизованной буквы рунического алфавита. Эта находка - еще одно доказательство того, что Культобе-Ясы действительно являлось важным центром торговли на Великом Шелковом пути – мощной артерии, объединяющей Восток и Запад», - поясняет археолог Айсулу Ержигитова.

Монеты VIII-XIII вв., найденные на городище Культобе, археологи относят к раннему периоду. Это серебряные дирхемы бухархудатского типа с арабо-согдийской вязью. Культобинский дирхем имеет надпись «аль-Махди» на арабском языке, согдийская часть билингвы сильно искажена.

По словам археолога Серика Акылбека, такие денежные знаки – яркие показатели активной социально-экономической жизни не только Южного Казахстана, но и среднеазиатского региона в целом. Такой тип монет находился в денежном обращении всей Средней Азии достаточно долгий период времени и именовался «мусейяби», «мухаммади» или «гитрифи». В науке они известны как «черные дирхемы», или «дирхемы бухархудатского типа».

«Изображения на «черных дирхемах» характерны для драхм сасанидского чекана периода правления Бахрама V (421-438 гг.). На одной стороне монет изображен царь в ступенчатой короне, на другой – жертвенник огня и два стража. С принятием ислама на монетах наряду с согдийской появилась арабская легенда. Позднейшие дирхемы стали чеканиться исключительно с арабской легендой», - уточняет ученый.

Отметим, подобные находки - уникальное явление в казахстанской науке. Ранее такие известные специалисты-нумизматы, как Р.Бурнашева, уже анализировали клады с похожими артефактами, обнаруженными в древних городищах Средней Сырдарьи XV-XVIII вв. и Ташкенте.





«Культобинские находки не только значительно расширяют и углубляют нашу исследовательскую базу данных о важных социокультурных вехах нашей истории, но и способны отчасти пролить свет на специфику внутренней и внешней торговли казахской Степи того времени, - рассказывает культуролог Жанерке Шайгозова.

Ученые утверждают, что нумизматические находки - важная составляющая не только для изучения системы денежного обращения в региональном и субрегиональном аспекте, финансовой политики в средневековый и другие исторические периоды. Это – ценнейший источник социокультурных и даже искусствоведческих исследований. Детальная атрибуция таких находок вкупе с анализом всего центральноазиатского нумизматического контента позволит сосредоточиться на принципиально новых для отечественной гуманитарной науки аспектах.

«Эволюция дизайна денежных знаков зависела не только от экономических факторов, но и от эстетических преференций той или иной исторической эпохи, тесной взаимосвязи геральдики, уровня художественной обработки металлов и других разновидностей прикладного искусства, - отмечает искусствовед Мадина Султанова.

В свою очередь научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов поделился планами по дальнейшей работе.

«Мы планируем в рамках проекта сформировать серьезную базу данных всех находок городища Культобе, и нумизматических в том числе. Это будут каталоги по керамике Культобе и монетам с подробным описанием каждой находки, ее возраста, внешнего вида, принадлежности к тому или иному периоду, художественного дизайна и т.д. Надеемся, что это станет существенным подспорьем для казахстанской исторической науки и будет полезно для междисциплинарных исследований», - поделился ученый.

По его словам, в ближайшем будущем удивительные артефакты городища Культобе будут доступны для ознакомления не только в обновленных коллекциях Туркестанского музея, но и в формате археологического парка «Городище Культобе», расположенного на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан».