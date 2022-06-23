23 Июня 2022 22:28

Более 100 улиц отремонтируют в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в этом году построят и отремонтируют более 100 улиц. Также планируется текущий ремонт асфальтобетонного покрытия более 140 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

К примеру: пр. Женис – от пр. Богенбай батыра до ул. Есенберлина;

по улице Толстого - от улицы Сембинова до улицы Культобе;

по улице Косшыгулулы - от улицы Кумисбекова до улицы 2-я Алматинская;

дорога от улицы №103;

по улице Жетыген - от улицы Досмухамедова до шоссе Алаш;

путепровод и развязка по проспекту Кошкарбаева - развязка по проспекту Абылайхана;

по улице Аль-Фараби;

по улице Жабаева - от Карагандинского шоссе до здания СМЭ;

по улице Жубанова - от улицы Кенесары до улицы Тархана;

по улице Алтынсарина - от проспекта Победы до улицы Потанина;

по улице Айнаколь - от улицы Тулебаева до проспекта Абылай хана;

по улице Рахимова - от улицы Кенесары до улицы Гумара Караша.

Также в рамках программы развития окраин города в 2020-2021 годы в жилых массивах Коктал 1, Коктал 2, Комсомольский, Интернациональный, Достык, Юго-Восток (левая сторона) ведется реализация проектов по строительству инженерных сетей и дорог. За эти годы был построен 31 км инженерных сетей, а также 6,2 км дорог, уточнили в акимате.

Многие горожане обращаются с вопросами о сроках завершения ремонтных работ на мосту Алаш (горбатый мост). Как сообщили в профильном управлении, на данный момент ведутся завершающиеся этапы реконструкции путепровода транспортной развязки по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Валиханова до проспекта Аль-Фараби.

Также в столице ведется строительство двух автомобильных мостов. Мост по проспекту Улы дала, соединяющий правый и левый берега, позволит разгрузить проспект Мангилик ел, улицы Нажимеденова, Байтурсынова, Кошкарбаева, район Nova city, аллею «Мынжылдык». Повысится доступность железнодорожного вокзала, ЖМ Тельман, ЖМ Промышленный, района гипермаркета «Метро», проспекта Жумабаева, улицы Жургенова и др. Строительство данного моста планируется завершить летом текущего года.

Мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, района мечети «Хазрет Султан», улицы Нажимеденова, проспекта Кошкарбаева, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др. Завершить строительство данного моста планируется в следующем году.