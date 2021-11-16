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Более 100 улиц отремонтировали в Нур-Султане в текущем году

16 Ноября 2021 23:20
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Более 100 улиц отремонтировали в Нур-Султане в текущем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К среднему ремонту дорог в столице приступают с наступлением благоприятной погоды. В этом году в городе отремонтировано 107 улиц общей протяженностью 46 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

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В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о сроках службы дорожных покрытий, о том, как устраняют недочеты подрядчиков и улучшают технологии покрытия.

На сегодняшний день транспортная система города состоит из 1 129 улиц общей протяженностью 868,3 км. Из них 88,4% (767,7 км) дорог с асфальтобетонным покрытием и 11,59% (100,62 км) автодорог без твердого покрытия.

В Управлении транспорта отметили, что на территории города количество автодорог без твердого покрытия снизилось на 2,8%, в связи с проведенными ремонтными работами. В 2021 году в Нур-Султане отремонтировали 46 км дорог на 107 улицах, в том числе 31 центральной улице, 60 улиц в десяти жилых массивах и 16 подъездных путей к социальным объектам. В одном только жилом массиве Юго-Восток провели ремонт 14 улиц. Такое же количество было отремонтировано в Коктал-1.

«Ремонт улично-дорожной сети делится на текущий, средний и капитальный. По словам специалистов, текущий ремонт производится круглый год, так как при выполнении работ могут применятся инертные материалы такие как щебень, дресва и т.д. Средний ремонт начинается при наступлении благоприятных погодных условий: согласно требованиям строительных норм и правил, при температуре окружающей среды не менее +5 градусов. Капитальный ремонт дорог можно начинать в более ранний срок, но с подготовительных работ, заготовок дорожно-строительных материалов, устройством железобетонных изделий», - рассказал и.о. руководителя отдела строительства и ремонта дорог Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ербол Ескендиров.

С его слов, срок службы дорожных покрытий после среднего ремонта варьируется от 4 до 6 лет, из них 3 года гарантии дает подрядная организация. При выявлении дефектов в течение гарантийного периода подрядная организация устраняет дефекты за свой счет.

«На каждый проект заключается договор с компанией, осуществляющей технический надзор и технологическое сопровождение за ходом работ по строительству и ремонту дорог. Также заключается договор на оказание услуг по проведению экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании улиц с Национальным центром качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог. При выявлении каких-либо замечаний подрядную организацию ставят в известность. После чего организация уведомляет о принятых мерах», - пояснил Е. Ескендиров.

В целом работы по ремонту дорожных покрытий начинаются с определения участка, где есть дефект, затем проводят фрезерование, продувку, чистку покрытия от пыли и грязи, розлив битумной эмульсии и укладку асфальтобетонных смесей.

В ведомстве уточнили, что при изготовлении асфальтобетонной смеси используется более 99,9% материалов отечественного производства, а это: инертные материалы, нефтяные продукции, минеральный порошок и только 0,001% адгезионных добавок, привозимых из-за рубежа.

При этом для улучшения качества покрытия и стойкости к погодным изменениям, применяются новые технологии, как модифицированные присадки в битум для улучшения физических характеристик, которые прошли испытание специалистами АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» и одобрены МИИР РК.

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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Дороги  
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