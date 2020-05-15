Более 100 тысяч малообеспеченных семей в Казахстане получили помощь от мечетей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы рассказал о собранной сумме в помощь пострадавшим от подтопления в Мактаральском районе Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в период священного месяца Рамазан была оказана помощь свыше 100 тыс. малообеспеченных семей. Но мы не ограничиваемся только этой благотворительной работой. При поддержке всех областных мечетей пострадавшим семьям в Мактаарале отправлены несколько грузовых авто с продуктами питания, а также оказана финансовая помощь.

Также, по его словам, при поддержке фонда «Зекет» и областных мечетей собрано 10 млн тенге, которые переведены на счет Фонда корпоративного социального развития «Туркестан».

«Наряду с продуктами в Туркестанскую область будут отправлены порядка 30 тонн муки. Планируем 18 мая предоставить ключи от жилья двум семьям, дома которых наиболее сильно пострадали от подтопления», - заявил Верховный муфтий.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.