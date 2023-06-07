Более 100 тысяч га земли обработали против саранчи в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 102,4 тыс. га земли обработано против итальянского пруса в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Что касается Иргизского района области, где сейчас наблюдается нашествие саранчовых, то там обработано 27,5 тыс. га. Повреждений сельскохозяйственных угодий вредителями не отмечено. Мониторинговые и защитные мероприятия против саранчовых под особым контролем. Ранее специалисты прогнозировали распространение стадных вредителей в Иргизском районе на площади 128,7 тыс. га, в том числе итальянского пруса – 106,7 тыс. га и азиатской саранчи – 21,9 тыс. га. Для борьбы с насекомыми в район доставлены пестициды на всю прогнозируемую площадь», - сообщили в Минсельхозе.

По информации ведомства, в целом по всей стране на борьбу со стадными вредителями в этом году из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге.

По данным специалистов, саранча может распространиться на территории в 1,6 млн га. Для борьбы с этими насекомыми закуплены пестициды различного фитосанитарного назначения на площадь 1,4 млн га. С учетом имевшегося запаса пестицидов (383,5 тыс. га) площадь обработки будет доведена до 1,77 млн га.

Совместно с акиматами созданы оперативные штабы в регионах и утвержден план работы по мониторингу и химической обработке.

Задействована специализированная техника, в том числе наземный и воздушный транспорт.

В настоящее время защитные мероприятия против итальянского пруса проводятся в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях. На сегодняшний день обработано 248,4 тыс. га.

К защитным мероприятиям против азиатской саранчи приступили в Атырауской и Кызылординской областях, обработано 4,4 тыс. га.

Химическая обработка против мароккской саранчи в Жамбылской области полностью завершена. Завершаются защитные мероприятия в Туркестанской области. Площадь обработки составила 78,4 тыс. га.

На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты МСХ Казахстана заранее договорились с коллегами из России, Китая и Узбекистана.