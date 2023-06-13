Более 100 тысяч га неиспользуемых земель вернули государству в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу в 2022 году в результате проведения аэрокосмической инвентаризации выявлено 1,077,2 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из них 857,2 тыс. га пастбищных угодий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В результате принятых мер введено в оборот 327 тыс. га пастбищных угодий, 128,5 тыс. га земли возвращены в государственную собственность, также 401,7 тыс. га землевладельцам выданы предписания на устранение нарушений сроком на 1 год. Об этом сообщил сегодня аким области Бейбит Исабаев, выступая на брифинге, организованном СЦК при Президенте РК на площадке туристического объекта в Ескельдинском районе.

«В прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил нашу область с рабочим визитом и дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. В соответствии с этим ведутся работы по возврату неиспользуемых земель. В этом году по плану мы должны вернуть в оборот 220 тыс. га, на сегодняшний день возвращено 101,4 тыс. га, это 46,1%», - сказал Б. Исабаев.