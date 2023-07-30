Более 100 тысяч деревьев и кустарников высадят застройщики в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о благоустройстве и озеленении территорий новых жилых комплексов, передает МИА «Казинформ».



«Пересмотрели планы озеленения территорий ЖК, которые планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Перед частными застройщиками поставили задачу увеличить количество зеленых насаждений.

Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Это позволит увеличить количество зеленых насаждений в 2,5 раза. Таким образом, застройщиками на территории ЖК будет высажено более 100 тысяч зеленых насаждений. Перед застройщиками будет стоять задача не только качественно построить дома, но и должным образом заниматься благоустройством домов, озеленением территорий», - написал Женис Касымбек в Instagram.

По его информации, в городе в этом году планируется высадить миллион зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и др). Из них 500 тысяч - на территории зелёного пояса города.

«Такую планку будем держать и в последующие годы. Это позволит сделать наш город городом - садом. В приоритете - лиственные деревья», - добавил аким столицы.



