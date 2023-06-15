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    10:51, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Индии и Пакистане из-за мощного циклона

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    Фото: ЕРА
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Более 100 тысяч человек в Индии и Пакистане были эвакуированы в преддверие циклона Бипраджой, который должен обрушится на эти страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Синоптики предупредили, что циклон Бипарджой, что в переводе с бенгальского означает «катастрофа», может уничтожить дома и посевы местных жителей.

    Бипраджой уже пересек Аравийское море и, как ожидается, обрушится на индийский штат Гуджарат в четверг вечером.

    Семь человек погибли из-за проливных дождей в Индии. Среди жертв - двое детей, раздавленных обрушившейся стеной, и женщина, придавленная деревом во время езды на мотоцикле.

    В Пакистане шторм обрушится на побережье провинции Синд. Власти уже эвакуировали 62 тысячи человек с юго-восточного побережья и разбили 75 лагерей помощи при школах.

    Министр Пакистана по изменению климата Шерри Рехман заявила, что Карачи, крупнейший город провинции с населением более 20 миллионов человек, не находится в непосредственной опасности, но принимаются экстренные меры.

    По словам метеорологов, это очень сильный шторм, который сопровождает устойчивыми ветрами со скоростью до 135 км в час и порывами до 150 км в час. Они также предупредили, что высокие приливы могут затопить низменные районы вдоль побережья.

    Власти заявили, что движение поездов в регионе Гуджарат было приостановлено, а порты Кандла и Мундра — два крупнейших в Индии — прекратили работу.

    Повышение температуры поверхности Аравийского моря в последние годы из-за изменения климата сделало окружающие регионы еще более уязвимыми для разрушительных штормов.

    Циклон Тауктаэ в мае 2021 года стал последним сильным циклоном, обрушившимся на тот же регион. Тогда погибли 174 человека.


    Теги:
    Пакистан Мировые новости Происшествия Индия
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