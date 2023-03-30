Более 100 тысяч алматинцев не оплатили налог на транспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 105 тысяч жителей Алматы не оплатили налог на транспорт на общую сумму более 1,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента госдоходов по Алматы напомнили, что 1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2022 год с физических лиц, имеющих на праве собственности транспортные средства.

«441 221 физических лиц по Алматы имеют на праве собственности 709 944 транспортных средств, по которым начислено налогов за 2022 год - 16,6 млрд тенге. По сравнению с 2021 годом количество транспортных средств увеличилось на 108 124 автомобилей, или 18%, соответственно, налоговая база на 2,2 млрд тенге», - отметили в ДГД.

Важно знать, что по истечению срока уплаты налога, лицам, не уплатившим налог на транспорт, будут применены следующие меры: начисление пени за каждый день просрочки в размере 1,25 кратной ставки рефинансирования, налоговые органы в целях принудительного взыскания направят «налоговые приказы» судебным исполнителям, на основании которого будет наложен арест на имущество и банковские счета, ограничение выезда заграницу. Кроме того, предусмотрены судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга.

В ДГД во избежание вышеназванных мер призывают оплатить налог на транспортные средства с физических лиц до истечения срока оплаты. Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на мобильном приложении «е-Salyq Azamat» или в интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.kz, подробнее по номеру 1414/3.