Более 100 тыс домов в сельской местности обеспечат необходимой инфраструктурой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 2021 по 2025 годы для строительства жилищной инфраструктуры ежегодно будет выделяться 130 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью стимулирования строительства жилья и удешевления стоимости государство обустраивает районы жилищной застройки инженерными сетями, в том числе земельные участки, выделяемые гражданам для индивидуальной застройки», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, за 2021-2025 годы планируется обеспечить необходимой инфраструктурой 235 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 125 тысяч земельных участков и 110 тысяч земельных участков в сельской местности.

«Ежегодно на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым массивам из республиканского бюджета предусматривается выделять по 130 млрд тенге», - заключил вице-министр.

Ранее, К. Ускенбаев поделился планами по увеличению объемов строительства в рамках программы «Нурлы жер».

Он также сообщил, что более 1,6 млн казахстанцев получили жилье за годы независимости.