РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:09, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 100 тыс домов в сельской местности обеспечат необходимой инфраструктурой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 2021 по 2025 годы для строительства жилищной инфраструктуры ежегодно будет выделяться 130 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью стимулирования строительства жилья и удешевления стоимости государство обустраивает районы жилищной застройки инженерными сетями, в том числе земельные участки, выделяемые гражданам для индивидуальной застройки», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, за 2021-2025 годы планируется обеспечить необходимой инфраструктурой 235 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 125 тысяч земельных участков и 110 тысяч земельных участков в сельской местности.

    «Ежегодно на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым массивам из республиканского бюджета предусматривается выделять по 130 млрд тенге», - заключил вице-министр.

    Ранее, К. Ускенбаев поделился планами по увеличению объемов строительства в рамках программы «Нурлы жер».

    Он также сообщил, что более 1,6 млн казахстанцев получили жилье за годы независимости.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Жилье Строительство
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!