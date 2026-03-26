Более 100 тысяч жителей Акмолинской области могут остаться без ж/д сообщения

По его словам, изменения в графике движения поездов вводят с 1 апреля по ряду социально значимых маршрутов.

Станция «Ак-куль» обеспечивает транспортную доступность для жителей Аккольского района, города Степногорск и близлежащих населенных пунктов. В общей сложности речь идет о более чем 100 тысячах человек, для которых железнодорожный транспорт остается одним из ключевых способов передвижения.

В Жаксынском районе, где проживает около 16 тысяч человек, значительная часть населения также регулярно пользуется поездами — для поездок на учебу, лечение и по другим социально значимым причинам.

— Отмена остановок пассажирских поездов приведет к снижению транспортной доступности региона, увеличению финансовой нагрузки на население и ограничению возможностей граждан получать медицинские, образовательные и иные социально значимые услуги, — отметил сенатор.

Он добавил, что ситуация уже вызвала общественный резонанс и усилила социальную напряженность. В этой связи сенатор призвал пересмотреть решение и сохранить остановки на указанных станциях.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года с железнодорожного вокзала города Жезказган запускается прямой пассажирский поезд до Мангистауской области.