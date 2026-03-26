РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 26 Март 2026 | GMT +5

    Более 100 тысяч жителей Акмолинской области могут остаться без ж/д сообщения

    Сенатор Талгат Жунусов указал на проблему перевозок жителей Акмолинской области из-за отмены остановок на станциях «Ак-куль» и «Жаксы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство транспорта

    По его словам, изменения в графике движения поездов вводят с 1 апреля по ряду социально значимых маршрутов.

    Станция «Ак-куль» обеспечивает транспортную доступность для жителей Аккольского района, города Степногорск и близлежащих населенных пунктов. В общей сложности речь идет о более чем 100 тысячах человек, для которых железнодорожный транспорт остается одним из ключевых способов передвижения.

    В Жаксынском районе, где проживает около 16 тысяч человек, значительная часть населения также регулярно пользуется поездами — для поездок на учебу, лечение и по другим социально значимым причинам.

    — Отмена остановок пассажирских поездов приведет к снижению транспортной доступности региона, увеличению финансовой нагрузки на население и ограничению возможностей граждан получать медицинские, образовательные и иные социально значимые услуги, — отметил сенатор.

    Он добавил, что ситуация уже вызвала общественный резонанс и усилила социальную напряженность. В этой связи сенатор призвал пересмотреть решение и сохранить остановки на указанных станциях.

    Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года с железнодорожного вокзала города Жезказган запускается прямой пассажирский поезд до Мангистауской области.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Транспорт Депутаты Железная дорога
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают