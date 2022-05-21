21 Мая 2022 20:58

Более 100 семей получат жилье в Осакаровском районе Карагандинской области

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В поселке Осакаровка в этом году будут сданы в эксплуатацию шесть 18-квартирных жилых домов, строительство которых было начато в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за удорожания строительных материалов, в строительстве вышесказанных жилых домов была сделана корректировка ПСД, поэтому ввод в эксплуатацию объектов перенесен на этот год. Жильем планируется обеспечить 108 семей. Об этом на брифинге на платформе РСК сообщил аким Осакаровского района Карагандинской области Нуркен Кобжанов.

«В нашем районе большое внимание уделяется благоустройству и созданию комфортных условий проживания. В этом году планируется замена водонапорной башни в селе Сункар. Начнётся реализация двух крупных проектов – строительство водопроводных сетей в селе Пионерском и в селах Озерное и Ералы», – говорит Нуркен Кобжанов.

В районе уже разработаны проекты на строительство водопроводных сетей седьмой очереди в посёлке Осакаровка и селе Николаевка. В этом году будет разработана ПСД для строительства водопроводных сетей в селах Тельманское и Колхозное.

На особом контроле также находятся системы теплоснабжения района. Планируется закупка котлов для котельных поселков Молодежный и Осакаровка, а также ремонт теплотрассы в Молодежном.

«В развитии района большую роль играет успешное функционирование системы здравоохранения. В этом году запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Озерном. По спецпроекту «Ауыл – Ел бесiгi» продолжается капитальный ремонт спорткомплекса в Молодежном. Намечен капремонт школы № 12 в Осакаровке и вынос котельных из двух школ сёл Уызбай и Садовое», – отметил глава района.

Также отремонтируют культурно-досуговый центр поселка Молодежного. Выделены средства на ремонт системы отопления клубов сел Звезда и Ералы.



