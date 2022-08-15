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Более 100 сельхозпредприятий занимаются орошением полей в Карагандинской области
15 Августа 2022 03:08

Более 100 сельхозпредприятий занимаются орошением полей в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Площадь орошаемых земель увеличивается в Карагандинской области. Орошением полей в области занимается 101 сельхозпредприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Карагандинской области введено в орошение 3494 га пахотнопригодных земель. Растет и число хозяйств. В этом году присоединились шесть сельхозформирований. В основном выращивают зерновые, картофель, овощи, масличные и кормовые культуры», – говорит руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

При орошаемом земледелии урожайность многих культур увеличивается в 2–3 раза. Этому способствуют современные дождевальные установки. На покупку оборудования и доставку поливной воды государство выделяет субсидии. По словам Аскара Санаубарова, на услуги по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2022 год выделено 206,1 млн тенге.

«Хорошо субсидируется приобретение дождевальной техники и удобрений. У нас идет планомерное расширение. Каждый год приобретаем дождевальные машины. Сначала были две такие машины только под картофель. Сейчас уже есть зерновые под орошение», – поясняет директор ТОО «Баймырза-Агро 2018» Максим Букаемский.

Также в хозяйстве расширяются и посевные площади. В 2022 году добавили еще 126 га. На орошении на сегодняшний день 266 га картофеля, 70 га пшеницы, 50 га гороха, 90 га ячменя, 210 га зерновых, зернобобовых и масличных. Элитный семенной материал закупается в специализированных хозяйствах Казахстана, России и Германии.

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