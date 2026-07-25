Более 100 реликвий Сагадата Нурмагамбетова передали Военно-историческому музею

Среди переданных экспонатов — государственные награды, личные документы, образцы военной формы, сувенирное и именное оружие, а также другие предметы, отражающие жизненный и боевой путь легендарного военачальника.

Ценные реликвии, связанные с жизнью и служебной деятельностью Сагадата Нурмагамбетова, музею передали его дочь и внук — Айсулу и Саук Нурмагамбетовы.

В торжественной церемонии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, руководство Министерства обороны, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие прославленного военачальника.

Фото: Минобороны РК

Обращаясь к участникам мероприятия, глава оборонного ведомства подчеркнул особую значимость передачи личных вещей первого министра обороны Казахстана в фонд Военно-исторического музея. Он выразил искреннюю благодарность семье Сагадата Кожахметовича за принятое решение передать бесценные реликвии музею, отметив, что они станут частью национального наследия, будут доступны широкой общественности и внесут значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Фото: Минобороны РК

— Передача личных вещей первого министра обороны Казахстана Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова в фонд Военно-исторического музея — это важный шаг на пути сохранения военного наследия нашего народа. Для нас это не просто музейные экспонаты — это живая история становления Вооруженных сил независимого Казахстана, память о выдающемся полководце и государственном деятеле, который посвятил свою жизнь служению Родине, — отметил министр обороны.

Фото: Минобороны РК

Как рассказала дочь первого министра обороны Казахстана Айсулу Нурмагамбетова, решение о передаче семейных реликвий в Военно-исторический музей они приняли вместе с сыном. Расставаться с дорогими сердцу вещами было непросто, однако семья сочла важным, чтобы они стали частью истории страны и были доступны каждому посетителю музея.

Фото: Минобороны РК

— Мы с сыном приняли решение, что награды и личные вещи отца должны занять достойное место именно здесь, в музее. Мы хотим, чтобы они помогли молодым людям лучше понять дух той эпохи, узнать, каким человеком был Сагадат Кожахметович — беззаветно преданным своей стране и народу. Для нашей семьи эти реликвии — не только память о близком человеке, но и дань глубокого уважения ко всем ветеранам, прошедшим войну и самоотверженно трудившимся в тылу, всему старшему поколению, — подчеркнула Айсулу Сагадатовна.

Фото: Минобороны РК

Напомним, что в Военно-историческом музее уже действует персональная экспозиция, посвященная легендарному генералу. Теперь она пополнилась более чем 100 уникальными экспонатами: оригиналами наград, подлинными образцами военной формы и личными документами. Особое место среди них занимает орден «Отан» — одна из высших государственных наград Казахстана. Кроме того, в музейный фонд были переданы образцы сувенирного и именного оружия, подаренные Сагадату Кожахметовичу в разные годы.

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