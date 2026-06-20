Редкая пластинка с голосом Амре Кашаубаева хранится в Павлодаре

Пластинка с записью голоса казахского певца является одним из редких и ценных экспонатов музейного фонда. Она была принята в коллекцию в 2002 году в рамках акции «В фонд музея», передает корреспондент агентства Kazinform.

В литературно-художественном музее имени Бухар жырау хранится пластинка с записью голоса выдающегося певца Амре Кашаубаева, чей талант вознес его с народной сцены на вершины искусства. На пластинке указано, что она была выпущена на Ташкентском заводе имени М. Т. Ташмухамедова.

Записи голоса Амре Кашаубаева на этой пластинке были сделаны в 1925–1927 годах. На обратной стороне обложки приведено пояснение исследователя искусства Жаркына Шакаримова:

«Выдающееся певческое мастерство Амре Кашаубаева было широко известно европейской публике».

— В 1925 году певец посетил Францию и своим великолепным голосом покорил Париж. Спустя два года он восхитил жителей Франкфурта-на-Майне. Именно в тот период был записан его голос. Однако записи впоследствии бесследно исчезли и были обнаружены лишь много лет спустя. В прошлом году в фонде звукозаписей Центрального архива были найдены фонографические валики с исполнением Амре песен «Балқадиша», «Жалғыз арша», «Бес қарагер», «Дудар-ай», «Ағаш аяқ», «Үш дос» и «Смет». Благодаря этому спустя пятьдесят лет появилась возможность вновь услышать голос Амре, — рассказал заведующий отделом музея имени Бухар жырау Абзал Рымбек.

Фото: музей имени Бухар жырау

На пластинке также содержатся воспоминания современников Амре — писателя Сапаргали Бегалина, народных артистов Казахской ССР Серке Кожамкулова и Жусипбека Елебекова. Кроме того, приведен отрывок из статьи академика Алькея Маргулана о поездке Амре в Париж, опубликованной в губернской газете Семея «Қазақ тілі».

В целом существует множество публикаций и свидетельств о связях Амре Кашаубаева с выдающимися деятелями искусства Прииртышья. Театральному искусству он учился у Жусипбека Аймауытова, а с поэтом Иса Байзаковым его связывала крепкая дружба.

Стоит отметить, что дочь певца, Куляш Кашаубаева, также пошла по стопам отца и стала известной исполнительницей. В музее имени Бухар жырау хранятся ее платье и украшенная перьями шапочка (уки).