Более 100 пожарных отправились из столицы на тушение пожара в Абайскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные спасатели отправились в Абайскую область на помощь в ликвидации лесного пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

103 пожарных и 18 единиц техники столичного гарнизона ДЧС отправились на ликвидацию лесного пожара в Абайской области.

Напомним, сильный пожар начался в Бородулихинском районе Абайской области на границе с Россией, в 7 км от станции Ауыл (перешел с территории РФ Алтайского края с.Новенькая) с последующим переходом на территории ГЛПР «Семей орманы».

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га. на место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.