Более 100 пострадавших от паводка семей из Уральска получили новое жилье

В День Конституции 103 семьи дачных массивов из Уральска получили ключи от нового жилья. Дома были построены в поселке Деркул, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Западно-Казахстанской области.

Аким области Нариман Турегалиев поздравил жителей с новосельем и вручил им ключи от домов. Также аким области поблагодарил компанию «ERG» за оказанную поддержку.

— В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева населению, пострадавшему от паводка, в рамках закона оказывается соответствующая помощь. Сегодня мы выдаем ключи от домов пострадавшим от стихии жителям дачных массивов города Уральска. Это радостное событие для каждого из вас. Выражаю искреннюю благодарность представителям ЕRG, которые поддержали строительные работы, — сказал Н. Турегалиев.

Данияр Рахматуллаев, заместитель генерального директора по финансам ТОО «Евразийская Группа» («ERG») отметил, что дома в Уральске построены на средства Eurasian Resources Group, а это более 40 млрд тенге. Он также поздравил всех новоселов с радостным событием.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Дом жительницы дачного массива «Нұрлы жол» города Уральска Марал Ораловой был затоплен во время паводка. Она благодарна за то, что получила новое жилье.

— Мы построили дом в дачном массиве. Однако этой весной он был затоплен. Спасибо Президенту, благодаря которому мы не остались на улице без крыши над головой. Сегодня получили ключи от 3-комнатного дома в поселке Деркул. Дом новый, уютный. Качество постройки хорошее. Очень рады, — отметила Марал Оралова.

Стоит отметить, что для пострадавших от паводка в Западно-Казахстанской области построено 775 домов. Из них 375 возведены в Уральске, 400 — в районах области.

Напомним, сегодня новые дома после паводков получили более 100 семей в Актюбинской области.