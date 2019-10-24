-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:16
-
-
Более 100 последователей деструктивных течений вернулись в традиционную религию в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Жастар сарайы прошла международная экспертная площадка «Современные практики дерадикализации». В ходе мероприятия эксперты из разных стран поделились положительным опытом по работе с последователями деструктивных религиозных течений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие казахстанские и иностранные специалисты в сфере религии.
«Религиозный экстремизм - один из серьезных вызовов современной цивилизации. Необходимо поставить заслон тем, кто представляет угрозу безопасности государства, основам стабильного развития общества. В нашем регионе принимаются действенные меры по повышению эффективности информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику религиозного экстремизма и терроризма. В результате данной работы снижается количество приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Нам необходимо усилить системную работу в этом направлении, повышая религиозную грамотность населения», - сказал аким области Ондасын Уразалин.
Аким области отметил, что в целях восполнения дефицита религиозных специалистов в регионе налажены тесные связи с Египетским университетом исламской культуры «Нур Мубарак», в регионе уже работают 52 актюбинца, обучившиеся в вузе.
По итогам реабилитационной работы в традиционный ислам возвращены более 100 приверженцев деструктивных течений.
«Наша цель не только обеспечить социально-экономическое развитие области, но и сохранить политическую стабильность. Все, кто сбился с истинного пути – это ведь наши люди. Мы будем оказывать им всестороннюю помощь», - подчеркнул глава региона.
Иностранные специалисты, выступившие с докладами по актуальным темам, также поделились своим опытом и наработками.
По итогам мероприятия, по инициативе акимата Актюбинской области, Египетским университетом исламской культуры «Нур Мубарак» будет издан глоссарий, в который войдут 150 религиоведческих терминов. Глоссарий предназначен для теологов, занимающихся реабилитацией.
- Дарига Назарбаева встретилась с Патриархом Кириллом
- Ограничить полномочия коллекторов предлагают в РК
- Внедрить механизмы профстандартов для коллекторских агентств предлагают в РК
- Казахстанцы стали выплачивать долги по налогам после публикации списков злостных неплательщиков
- Единый бизнес-реестр планируют запустить в Казахстане
- Перерегистрировать свой номер можно и сейчас – Олжас Бибанов об отключениях телефонов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана