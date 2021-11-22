Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Более 100 пешеходов привлекли к ответственности в районе Туркестанской области

22 Ноября 2021, 04:50
Более 100 пешеходов привлекли к ответственности в районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области полицейские привлекли к ответственности более 100 пешеходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В целях улучшения оперативной обстановки, повышения транспортной дисциплины среди водителей и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на дорогах, в Сарыагашском районе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

По итогам ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Сарыагашского РОП зарегистрировали 300 административных правонарушений.

В том числе, по статье 615 КоАП РК «Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» полицейские привлекли 104 нарушителя; по статье 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, эксплуатации ремней безопасности или мотошлемов» - 53; по статье 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» – 31; по статье 595 «Нарушение правил маневрирования» - 35 водителей, и составили административные протоколы.

Кроме того, стражи порядка раздали водителям и пешеходам памятки по безопасности дорожного движения.



Туркестанская область   ДТП   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане