Более 100 новых электрокаров закупили для уборки снега в Алматы

Алматы в зимний период будут обслуживать электрические коммунальные машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города, применение новых машин позволит полностью отказаться от небезопасного ручного труда вдоль магистральных улиц, а также улиц городского значения.

«Для ГКП «Алматы тазалық» из городского бюджета дополнительно планируется закупка 101 единицы спецтехники, 29 из которых уже поставлено. Это 17 подметально-вакуумных уборочных машин, 10 самосвалов, 12 тротуаро-уборочных машин, 9 мусоровозов, 5 мини-тракторов, 37 комбинированных уборочных машин, 10 фрез и 1 манипулятор. Вся приобретаемая техника является универсальной и будет использована как в зимний, так и в летний периоды», - сказал руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев.

Кроме того, впервые в Казахстане на службу коммунальщиков поступят электрические коммунальные машины. Это 18 многофункциональных тротуаро-уборочных машин на электротяге (6 из них уже поставлено). Закуп запланирован до конца года в рамках реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и в среднесрочной перспективе до 2030 года.

Закупаемые машины отличаются экологичностью. К примеру, Dulevo 6000 CNG - единственная в мире уборочная техника с механическим всасыванием, что исключает выбросы пыли в отличие от механической уборки, без ущерба для производительности подметания. PONY Р-4, Р-3 в летнее время используется для уборки или мытья тротуаров или участков, прилегающих к зданиям, покоса травы на закраинах и обочинах дороги, полива клумб, а в зимнее время можно использовать для уборки снега и распределения реагентов на тротуарах, стоянках для машин и узких аллеях. Тем самым эти машины повысят производительность и сократят время уборки в несколько раз.

На сегодня подрядные организации районных акиматов Алматы приступили к подготовке к зимней уборке улиц. Межсезонные работы завершило государственное коммунальное предприятие «Алматы Тазалык», завершение подготовительных работ частных подрядных организаций ожидается до конца сентября. В октябре пройдет переоборудование всесезонной техники к зиме.

По данным акимата, в зимний период к работам привлекут 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих. На случай обильных снегопадов со строительных организаций будет привлечено до 150 самосвалов и погрузчиков и до 1 тысячи рабочих.