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    10:13, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 млрд тенге выделят на развитие сел в рамках «Ауыл – Ел бесігі»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в рамках реализуемых программ на сумму 566 млрд тенге реализуются 6,5 тыс. проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    В результате, по его словам, будут модернизированы 2,5 тыс. км инженерных сетей и 5 тысяч км внутрипоселковых дорог.

    «Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов», - отметил министр.

    Глава ведомства также сообщил, что в текущем году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» выделено 106 млрд тенге на развитие 480 сел.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Регионы Казахстана Миннацэкономики Ауыл – Ел бесігі Транспорт Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Астана Строительство Общество ЖКХ
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