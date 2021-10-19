Более 100 млрд тенге выделят на развитие сел в рамках «Ауыл – Ел бесігі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в рамках реализуемых программ на сумму 566 млрд тенге реализуются 6,5 тыс. проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В результате, по его словам, будут модернизированы 2,5 тыс. км инженерных сетей и 5 тысяч км внутрипоселковых дорог.

«Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов», - отметил министр.

Глава ведомства также сообщил, что в текущем году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» выделено 106 млрд тенге на развитие 480 сел.