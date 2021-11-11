Более 100 млрд тенге направили за два года на развитие сел в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса страны играет первостепенную роль в создании благоприятных условий для жизни сельчан. С 2019 года в соответствии с поручением Елбасы, данным на XVIII съезде партии «Nur Otan» 27 февраля 2019 года начата реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі». Целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. В настоящее время в 6 316 сельских населенных пунктах (далее - СНП) проживает 7,7 млн человек», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Из них с потенциалом развития 3 561 СНП, в том числе 1 173 опорных и 2 388 спутниковых. В рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» за 2019-2020 годы было реализовано 1 510 проектов (дороги, социальная инфраструктура, ЖКХ) в 243 селах с потенциалом развития, создано более 15,0 тыс. рабочих мест, модернизировано более 1,9 тыс. км автодорог, 0,7 тыс. км инженерных сетей и 418 социальных объектов.

«В целом объем финансирования из республиканского бюджета за два года составил 110 млрд тенге. На 2021 год в рамках формирования республиканского бюджета на 2021- 2023 годы на реализацию проекта «Ауыл – Ел бесігі» по республике было предусмотрено 35,2 млрд тенге на 361 проект», - отметил зампремьера.

«Вместе с тем, в целях исполнения Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» по модернизации 480 СНП на 135 млрд тенге, при уточнении республиканского бюджета в июне текущего года дополнительно выделено 70,8 млрд тенге тенге на реализацию 779 проектов. Таким образом, в 2021 году с учетом уточнения выделено 106 млрд тенге на реализацию 1 140 проектов в 480 СНП (323 опорных и 157 спутниковых)», - добавил А. Смаилов.

Как говорится в предоставленной информации, 302 проекта по социальной инфраструктуре (ремонт 132 школ и детских садов, строительство и ремонт 64 объектов культуры, 66 объектов спорта и 40 объектов здравоохранения), 122 – по объектам ЖКХ, 716 – по транспортной инфраструктуре.

«Остальные не поддержанные проекты на сумму 29 млрд тенге реализуются в рамках Государственной программы «Нұрлы жер» (34 проекта на 5,3 млрд тг), Дорожной карты занятости (11 проектов на 1,7 млрд тг), а также за счет местного бюджета (200 проектов на 22 млрд тг).

«В рамках выделенных средств создано около 12 тыс. рабочих мест и модернизируется около 1,6 тыс. км автодорог, 1,3 тыс. км инженерных сетей и 302 социальных объекта», - заключил зампремьера.