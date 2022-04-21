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Более 100 млрд тенге инвестиций привлекли для туризма в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Апреля 2022, 10:28
Более 100 млрд тенге инвестиций привлекли для туризма в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в сферу туризма Туркестанской области привлечено 102 млрд тенге инвестиций. По этому показателю Туркестанская область занимает первое место в республике. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления туризма Туркестанской области Нурдаулет Медеуов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«В прошлом году введены в эксплуатацию многофункциональный туристический комплекс «Караван сарай«, туристические объекты Ramada, Emir Plaza, Rich Hotel, Grand Villa, этнопарк «Ресорт»». В мобильное приложение Izi.Travel включены аудиоинформация и координаты 100 туристских объектов на территории области», - сказал на брифинге Нурдаулет Медеуов.

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В этом году управлением планируется реализация таких проектов, как фестиваль скульптур Karavan Statue Street Art, гастрофестиваль Taiqazan, фестиваль «Батыр Батлс», направленных на продвижение туристической отрасли региона. Также в этом году планируется довести количество внутренних туристов до 260 тыс. человек, иностранных - до 7 тыс. человек.


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