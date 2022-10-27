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    10:34, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 100 млн тенге выделили на решение проблемы с водой в ЖК «Нурлы дала» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском жилом комплексе «Нурлы дала» наблюдается отсутствие стабильного водоснабжения из-за постоянных аварий на магистральной водопроводной сети. Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что проблема разрешится до конца ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района заявил, что проблемы имеют давние корни. По словам акима, в 2019 году подрядной организацией «Алматы ИнжСтрой» при строительстве новых водопроводных сетей стальные трубы были заменены на стеклопластиковые диаметром 600 миллиметров, которые при эксплуатации регулярно подвергались высокой аварийности. С 2019 года на этом участке было зафиксировано 28 аварий, в этом году 15.

    «Для решения проблемы акиматом Алматы принято решение проложить временный водопровод. При этом, по моему поручению, 19 октября подрядная организация приступила к строительству дополнительного водопровода протяженностью 400 метров и диаметром 325 миллиметров для обеспечения ЖК «Нурлы дала» стабильным водоснабжением. Работы планируем завершить до конца ноября. На эти цели из резерва акимата города Алматы выделено 102 млн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

    Аким добавил, что соответствующие материалы в отношении подрядной организации «Алматы ИнжСтрой» переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

    Недавно жители ЖК «Нурлы дала» в Алматы возмутились отсутствием холодной воды.


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