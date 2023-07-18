Более 100 млн тенге направят на идентификацию сельхозживотных в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайская область обеспечена достаточным объемом ушных бирок для проведения идентификации молодняка сельскохозяйственных животных и замены ушных бирок при утере у взрослого поголовья. В этом году на биркование и таврение направят 110 миллионов бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя Управления ветеринарии Аката Шектыбаева. Управления ветеринарии Аката Шектыбаева .

«На 17 июля 2023 года на территории Костанайской области по сведениям базы данных идентификации сельхозживотных насчитывается поголовье КРС – 493 506 голов, МРС – 535 393, свиней – 99 538, лошадей – 159 037, верблюдов – 252 головы.

На проведение идентификации сельскохозяйственных животных (биркование и таврение) в текущем году из местного бюджета выделено более 110 млн тенге. С начала текущего года проведена идентификация молодняка КРС – 115 976 голов, МРС – 126 543, свиней – 34 427, лошадей – 9 439, верблюдов – 15 голов», - сообщил Шектыбаев.

По данным ведомства, на сегодня в регионе в наличии ушные бирки для КРС – более 265 тысяч штук, для МРС – более 231 тысяч штук, для свиней – свыше 191 тысяч штук, для верблюдов – 45 штук.

Одним из трудоемких мероприятий для ветеринарной службы, по словам А. Шектыбаева, является таврация лошадей.

«Это сложно, так как большинство табунов лошадей круглогодично находятся на отгонных пастбищных угодьях. При этом в населенных пунктах отсутствуют расколы с кардами, которые необходимы для проведения таврации лошадей, вакцинации крупных животных против особо опасных заболеваний. Необходимо акимам районов и городов за счет местного бюджета либо привлеченных средств установить расколы с кардами для загона сельскохозяйственных животных», - считает руководитель ведомства.

Также таврация лошадей, по словам Шектыбаева, позволит службам полиции без труда определять принадлежность животных в случае краж.