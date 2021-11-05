+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 100 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Казахстане

5 Ноября 2021 15:39
Поделиться:
Более 100 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о запланированном привлечении частных инвестиций в жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 3 трлн тенге частных инвестиций привлекут для реализации нацпроекта
16 тысяч км сетей водоснабжения построят в Казахстане Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы

«В рамках проекта «Жайлы тұрғын үй» будет привлечено 13,5 трлн тенге инвестиций в жилищное строительство», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

В частности, предусмотрено субсидирование расходов за аренду жилья в частном жилищном фонде для 185,1 тыс. человек, строительство 102,3 тыс. единиц социального арендного и кредитного жилья, строительство 15 тыс. единиц жилья для работающей молодежи, а также субсидирование затрат работодателей по строительству 2,9 тыс. арендных домов на селе.

«В целом будет введено 103 млн кв.м нового жилья. 235 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой», - пообещал глава Миннацэкономики.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Строительство   #Жилье   #Экономика   #Миннацэкономики  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Около 3 трлн тенге частных инвестиций привлекут для реализации нацпроекта
16 тысяч км сетей водоснабжения построят в Казахстане
Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью
Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
Популярное
1 Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
2 Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
3 Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
4 Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
5 Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
6 Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Читайте также
Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью
Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы
Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив