Более 100 млн квадратных метров жилья намерены построить в Казахстане
«Главой государства особое внимание уделяется решению вопросу доступности жилья для нашего населения. При этом на особом контроле находятся вопросы обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи с населением.
Для решения всех этих вопросов, как отметил министр, в соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» до 2025 года планируется построить (за счет всех источников финансирования) 103 млн кв. м жилья, или 977 тыс. жилищ.
По данным ведомства, за пятилетний период будет обеспечено необходимой инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, предоставляемых гражданам под строительство индивидуального жилья (в областных центрах, малых городах - 125 тыс. земельных участков и 110 тыс. земельных участков в сельской местности).
«Из них в текущем году перед нами стоит задача построить 17 млн. кв. м нового жилья или 163,1 тыс. жилищ», - добавил Бейбут Атамкулов.