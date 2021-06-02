Более 100 млн квадратных метров жилья намерены построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Казахстае планируют построить 103 млн. кв. м жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфрастрктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства особое внимание уделяется решению вопросу доступности жилья для нашего населения. При этом на особом контроле находятся вопросы обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи с населением.

Для решения всех этих вопросов, как отметил министр, в соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» до 2025 года планируется построить (за счет всех источников финансирования) 103 млн кв. м жилья, или 977 тыс. жилищ.

По данным ведомства, за пятилетний период будет обеспечено необходимой инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, предоставляемых гражданам под строительство индивидуального жилья (в областных центрах, малых городах - 125 тыс. земельных участков и 110 тыс. земельных участков в сельской местности).

«Из них в текущем году перед нами стоит задача построить 17 млн. кв. м нового жилья или 163,1 тыс. жилищ», - добавил Бейбут Атамкулов.



