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Более 100 млн квадратных метров построят в Казахстане до 2025 года

28 Декабря 2021 09:46
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Более 100 млн квадратных метров построят в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов доложил о действующих в стране строительных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день в строительной отрасли действует 46476 предприятий (в том числе в производстве строительных материалов – 2 420 предприятий), занятых - 641 тыс. работников и специалистов», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Он напомнил, что согласно поручению Главы государства, а также в соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» до 2025 года планируется построить 103 млн. кв. метров жилья. 977 тыс. семей будут обеспечены жильем.

«На 1 тенге госинвестиций будут привлечены до 7 тенге частных инвестиций», - заключил Б. Атамкулов.

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#Правительство РК   #Нур Отан   #Строительство   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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