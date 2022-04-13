Более 100 млн бюджетных средств необоснованно потратили ерейментауские чиновники

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Ерейментауском районе Акмолинской области необоснованно выплачивались бюджетные средства по незавершенным объектам строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры Ерейментауского района, были установлены факты оказания неправомерного предпочтения предпринимателям, выразившиеся в оплате бюджетных средств за фактически невыполненные работы по объектам строительства, которые находились на стадии проведения строительно-монтажных работ.

«На территории района осуществляется строительство 45-ти и 60-квартирных домов, а также физкультурно-оздоровительного комплекса, по которым руководителем отдела строительства Ерейментауского района необоснованно произведена оплата на сумму около 100 млн тенге. В соответствии с Законом РК «О государственной службе в Республике Казахстан», подобные действия со стороны государственных служащих относятся к категории дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу», - поделились в ведомстве.

По акту прокуратуры района, руководитель отдела привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

Аналогичный факт допущен и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района, который произвел оплату бюджетных средств за фактически невыполненные работы на сумму 3 млн тенге.

Как добавили в ведомстве, и.о. руководителя по акту прокуратуры также привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».