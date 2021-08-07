Более 100 мероприятий ко Дню Независимости пройдет в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Более 100 мероприятий ко Дню Независимости пройдет в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил руководитель управления внутренней политики ЗКО Дархан Кадралиев в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прнсс-службу управления внутренней политики региона.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального совета общественного доверия объявил 2021 год Годом 30-летия Независимости. Президент отметил, что этот год должен пройти под знаком экономических м политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии.

В связи с этим в Западно-Казахстанской области в августе состоится ряд праздничных мероприятий под эгидой «Правовые основы Независимости. Верховенство права и гражданское общество».

«Исходя из этого, в рамках празднования 30-летия Независимости страны в ЗКО в августе планируется организовать свыше 100 мероприятий, часть из которых, с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений, пройдет в онлайн-режиме», - сообщил руководитель управления внутренней политики ЗКО Дархан Кадралиев.

В числе крупных событий состоятся два республиканских, девять областных и четыре городских мероприятия.

«Состоится 100-километровый велопробег по трассе Шалкар-Уральск, а также открытый междугородний турнир по бадминтону среди юношей, в котором примут участие спортсмены из Актобе, Актау, Уральска и районов области. Продолжая тему спорта, откроются 11 спортивных и воркаут-площадок, а также спортивный комплекс в районах ЗКО. В областном центре пройдут первенство по пляжному волейболу на Кубок города Уральск, турнир «Өнер барысы» среди работников культуры. Для сотрудников иностранных компаний будет организовано литературное мероприятие, посвященное Дню Абая «Ұлтының үлы Абайы», - добавил руководитель управления внутренней политики ЗКО.

Кроме того, в ЗКО начнется реализация национального культурного проекта «Dastur Trend», запускается проект «Ровесники Независимости», откроется книжная выставка «Ата Заң – Тәуелсіздік кепілі» во всех библиотеках области.

«Также планируется открытие ряда объектов. К примеру, в Уральске запланирован ввод в эксплутацию частного инвестиционного проекта - молочного завода ТОО «Uralsk Trade Company», который создаст новые 50 рабочих мест. А ТОО «Уральскспецтехника» запускает в городе автомойки немецкого бренда «SHIRIST» на 12 рабочих мест», - подчеркнул Кадралиев.