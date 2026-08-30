Более 100 консультаций и около 10 операций провели казахстанские хирурги в Таджикистане

Во второй день Дней казахстанской медицины в Таджикистане специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова провели около 10 хирургических вмешательств и оказали консультативную помощь более чем 100 пациентам, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Работа казахстанских специалистов в Душанбе прошла по нескольким направлениям, включая хирургию позвоночника, ортопедию стопы и голеностопного сустава, а также артроскопию.

Одними из наиболее сложных стали операции на позвоночнике. Заведующие отделениями Мурат Байдарбеков и Сейдалы Абдалиев прооперировали пациентку с дегенеративным стенозом поясничного отдела позвоночника. Еще одну операцию специалисты выполнили 13-летней пациентке со сколиозом. Хирурги провели коррекцию сложной деформации позвоночника.

Отдельное направление работы было посвящено хирургии стопы и голеностопного сустава. Заведующий отделением ортопедии № 2 Кайрат Тажин прооперировал 24-летнего пациента с посттравматическим артрозом голеностопного сустава III степени и выраженной деформацией стопы. Ему выполнили трехсуставной артродез для коррекции деформации и стабилизации стопы.

Пациентке с нестабильностью голеностопного сустава провели пластику по Уотсону.

В рамках направления артроскопии и спортивной травмы заведующий профильным отделением Нуржан Асанов выполнил две малоинвазивные операции на коленном суставе.

Таким образом, за два дня работы в Таджикистане специалисты ННЦТО провели более 100 консультаций и около 10 хирургических вмешательств.

— Дни казахстанской медицины стали площадкой не только для оказания медицинской помощи, но и для практического обмена опытом между специалистами двух стран. В ходе совместных операций врачи непосредственно в операционной обсуждают сложные клинические случаи и современные подходы к их лечению, — отметили в ведомстве.

Работа казахстанской делегации в Таджикистане продолжается. В завершающий день пройдет совместное заседание специалистов двух стран, посвященное развитию травматолого-ортопедической службы, современным методам лечения и вопросам последипломного образования.