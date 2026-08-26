Дни казахстанской медицины проходят в Таджикистане

В Таджикистане стартовали Дни казахстанской медицины, в рамках которых специалисты двух стран проводят консультации пациентов, хирургические операции, мастер-классы, клинические разборы и образовательные мероприятия, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Казахстанскую делегацию возглавляет вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов. В нее вошли руководители и ведущие специалисты республиканских научных центров в области кардиологии, онкологии, акушерства и гинекологии, педиатрии, травматологии, а также представители медицинских вузов.

Практическая программа охватывает кардиологию и кардиохирургию, эндокринологию, травматологию, акушерство и гинекологию и другие направления. Основной акцент сделан на обмене практическим опытом и внедрении современных клинических подходов.

В Душанбе казахстанские врачи посетили Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии, где ознакомились с работой родильного и послеродового отделений, акушерской реанимации, консультативно-диагностической поликлиники и научной лаборатории.

Для специалистов двух стран проходят симуляционные занятия по современным клиническим навыкам. Казахстанские эксперты также провели презентацию по теме «Акушерские кровотечения», представив современные методы лечения и профилактики этого осложнения.

На базе Республиканского научного центра онкологии состоялся семинар по современным термальным методам лечения доброкачественных узловых образований щитовидной железы, в том числе с применением радиочастотной абляции (РЧА).

Специалист НИИ кардиологии и внутренних болезней Арман Ибраев совместно с таджикскими коллегами провел консультации пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Врачи обсудили клинические случаи, показания к малоинвазивному лечению и выбор тактики ведения пациентов.

В рамках визита также запланированы мастер-классы по ЛОР-хирургии, детской и взрослой травматологии, неонатальной хирургии, лечению детских заболеваний и онкоурологии.

По итогам Дней казахстанской медицины состоится совместный казахстанско-таджикский форум с участием руководителей профильных ведомств, медицинских организаций и научных центров. Участники обсудят перспективные направления сотрудничества в сфере здравоохранения.

Кроме того, ожидается подписание меморандумов между медицинскими организациями Казахстана и Таджикистана. Документы должны закрепить достигнутые договоренности и определить направления новых совместных проектов.