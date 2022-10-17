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Более 100 км республиканских трасс отремонтировали в Акмолинской области
17 Октября 2022, 18:00

Более 100 км республиканских трасс отремонтировали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках текущего дорожно-строительного сезона в Акмолинской области отремонтировано более 100 км автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«В целом, в 2022 году количество объектов дорожного ремонта в области увеличилось на 2,5 раза. Так, на сегодняшний день реализуются рекордные 28 дорожных объектов с общим охватом 361 км. Важно отметить, что определенная часть относится к переходящим объектам, которые будут сданы в эксплуатацию в следующем году. К примеру, уже отремонтировано четыре участка на автодороге республиканского значения «Екатеринбург - Алматы», также участки на а/д «Астана - Петропавловск» (от города Кокшетау до гр. СКО), «Жаксы-Есиль-Бузулук». Кроме того, средним ремонтом охвачен и проблемный отрезок автодороги «Жезказган-Петропавловск» от города Державинска до поселка Валиханова (в направлении г.Аркалык) общей протяженностью 36 км», - пояснили в МИИР.

Как сообщили в министерстве, по просьбе жителей для повышения безопасности планируется установить более 20 км освещения (подъездной путь к столице по автодороге «Екатеринбург-Алматы», п.Талапкер, п.Тонкерис, п.Астраханка, п.Зеренда, с.Сандыктау) и 14 (6 уже введено в эксплуатацию) новых светофора. Также подрядными организациями будут установлены снегозадерживающие заборы протяженностью 32 км и заборы от скота протяженностью 15 км (а/д «Астана – Павлодар» и «Щучинск - Кокшетау).

«Эти мероприятия позволят довести показатель республиканских автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по Акмолинской области до 88%. Напомним, что общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области составляет 2347 км», - резюмировали в пресс-службе ведомства.


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