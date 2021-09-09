Более 100 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли у браконьеров в Туркестанской области более 100 кг рыбы, лодку и рыболовные снасти. Оба подозреваемых оказались жителями Шардаринского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

«В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение от рыбинспекторов о том, что берегу Коксарайского водохранилища, расположенного на территории районе, выявлен факт незаконной добычи рыбы. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили двух подозреваемых, занимавшихся ловлей рыбы с помощью сетей и лодки.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у браконьеров более 100 кг рыбы, лодку и рыболовные снасти. Оба подозреваемых оказались жителями Шардаринского района, которых доставили в районный отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», - проинформировали в пресс-службе ведомства.