14 Мая 2022 12:47

Более 100 казахстанских компаний планируют увеличить экспорт на 76 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для поддержки отечественных экспортеров запущен инструмент в виде возмещения части экспортных затрат, сообщил заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из часто задаваемых вопросов является вопрос логистической доступности из-за роста ее стоимости. Для поддержки экспортеров мы запустили такой инструмент как возмещение части экспортных затрат, в том числе и по доставке и продвижению товаров. Сейчас около 220 заявок более чем на 4 млрд тенге. Основная масса заявок - в направлении логистики. Понятно, что в этом инструменте есть изъяны. Думаю, бизнесмены должны помочь нам, чтобы сократить процедуру, бюрократию, чтобы быстрее принимать решение», - сказал Бахыт Султанов во время форума экспортеров в столице.

По данным главы Минторговли, в результате программы планируется создать около 900 рабочих мест.

«В результате оказанной поддержки в виде возмещения части затрат к 2023 году 104 компании планируют увеличить объем экспорта на 76 млрд тенге, налоговые отчисления - почти на 6 млрд тенге», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялся первый форум экспортеров Казахстана.







