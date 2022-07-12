Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 100 инвестпроектов по производству стройматериалов реализуют в Казахстане за пять лет
12 Июля 2022 22:37

Более 100 инвестпроектов по производству стройматериалов реализуют в Казахстане за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие пять лет в Казахстане реализуют 107 инвестиционных проектов, направленных на производство строительных материалов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сути, государство не регулирует цены на рынке недвижимости. Но мы проведем соответствующий мониторинг. Известно, что именно строительные материалы напрямую влияют на рост цен на рынке. Государство должно принять меры, чтобы цены на эти строительные материалы не росли. Мы, например, в течение пяти лет реализуем 107 инвестиционных проектов. Их объем достигает 1 трлн тенге. Данные инвестиционные проекты направлены на выпуск отечественных строительных материалов», - сказал Алихан Смаилов в интервью на национальном телеканале Qazaqstan.

Глава Кабмина отметил, что если в результате этих работ мы произведем необходимые материалы для строительной отрасли страны, то это будет напрямую влиять на стабилизацию цен на жилье.

«Мы проводим специальную работу в этом направлении», - добавил Алихан Смаилов.


Новости по теме
Около 50 тыс. семей стоят в очереди на жилье в Туркестанской области
Названы средние цены на социально значимые продукты в Казахстане
Цены на авиаперелеты будут расти - гендиректор IATA
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана
Антиковидные меры в Китае способствуют удешевлению нефти
Строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом - Алихан Смаилов
Объем товарооборота между РК и Израилем составил $201,3 млн
Запасы сахара в Казахстане составляют 26,9 тыс. тонн
Завод по изготовлению стройматераилов запустили в Туркестане
Вторые пути планируют построить на ж/д участке Достык-Мойынты
Построить собственный паромный флот планируют в Казахстане
Популярное
1 Столичным улицам присвоят имена известных личностей
2 Кулпытасы 19 века исследуют археологи в Актюбинской области
3 Как проходит прием документов в колледжи Акмолинской области
4 Тела двух утонувших студентов из Индии ищут в Туркестанской области
5 Землетрясение произошло в Жамбылской области

Лента новостей

Архив