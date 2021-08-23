Более 100 хищений автомашин раскрыто за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов рассказал о проведении широкомасштабной акции «Автомобиль», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством в период с 16 по 22 августа в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Автомобиль», где было задействовано свыше 5 тысяч (4642) сотрудников полиции, силами которых за указанный период раскрыто 118 хищений автомашин (краж - 25, угонов - 93). В период отработок создано и выставлено 433 поста, в том числе в приграничных районах с соседними государствами», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

По его словам, проверено свыше 6 тысяч СТО, частных автомастерских, гаражных кооперативов и автостоянок, в результате чего выявлена 61 похищенная автомашина.

«Осуществлена проверка 3 тысяч пунктов авторазбора, мест сбыта автозапчастей (авторынки, магазины и так далее), где в 38 случаях обнаружены изъяты похищенные автозапчасти. За нарушение Правил внутренней торговли по ст.204-1 КоАП РК составлено 305 административных протоколов. В период отработок к уголовной ответственности привлечено 143 автоугонщика, в том числе восемь преступных групп», - заключил спикер.



