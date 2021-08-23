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Более 100 хищений автомашин раскрыто за неделю в Казахстане

23 Августа 2021 13:00
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Более 100 хищений автомашин раскрыто за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов рассказал о проведении широкомасштабной акции «Автомобиль», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством в период с 16 по 22 августа в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Автомобиль», где было задействовано свыше 5 тысяч (4642) сотрудников полиции, силами которых за указанный период раскрыто 118 хищений автомашин (краж - 25, угонов - 93). В период отработок создано и выставлено 433 поста, в том числе в приграничных районах с соседними государствами», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

По его словам, проверено свыше 6 тысяч СТО, частных автомастерских, гаражных кооперативов и автостоянок, в результате чего выявлена 61 похищенная автомашина.

«Осуществлена проверка 3 тысяч пунктов авторазбора, мест сбыта автозапчастей (авторынки, магазины и так далее), где в 38 случаях обнаружены изъяты похищенные автозапчасти. За нарушение Правил внутренней торговли по ст.204-1 КоАП РК составлено 305 административных протоколов. В период отработок к уголовной ответственности привлечено 143 автоугонщика, в том числе восемь преступных групп», - заключил спикер.



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#Борьба с преступностью   #Транспорт   #Криминал  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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