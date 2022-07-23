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Более 100 детей родились по программе «Аңсаған сәби» в Туркестанской области
23 Июля 2022 17:43

Более 100 детей родились по программе «Аңсаған сәби» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- Одним из приоритетных направлений здравоохранения в Казахстане остается охрана материнства и детства, поэтому стоит задача поднять уровень перинатальной службы в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«В рамках реализации поручения Главы государства, планируется строительство 8 родильных домов, соответствующих международным стандартам, в том числе в Туркестанской области – 2», - проинформировала общественность глава Минздрава РК Ажар Гиният в ходе своей рабочей поездки в Туркестанскую область.

Учитывая высокую рождаемость в Туркестанской области и потребность в увеличении мощностей родовспомогательных организаций, в регионе планируется строительство двух современных перинатальных центров, один из которых будет построен в Сары-Агашском районе.

Она также сообщила, что с 2021 года по поручению Президента Казахстана запущена специальная программа «Аңсаған сәби», которой предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года.

«В 2021 году в Туркестанской области выделено 453 квоты, 62 женщины забеременели, 106 уже познали счастье рождения ребенка», - сказала министр.

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