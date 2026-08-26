Более 100 дефектов выявили на теплосетях Шымкента при подготовке к отопительному сезону

Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 80%, бюджетных учреждений — 92%. В Шымкенте продолжают ремонтировать теплосети и готовить котельные, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента, подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется по утвержденному графику. Текущий ремонт охватывает 18,6 километра городских теплосетей.

— В результате гидравлических испытаний под давлением на теплосетях города выявили 135 дефектов, 95 из них полностью устранены. Работы по ликвидации оставшихся 40 повреждений продолжаются в плановом режиме, — сообщили в ведомстве.

К предстоящему сезону готовы 69 из 71 автономной и школьной котельной, что составляет 97%. Отремонтированы 13 из 17 подведомственных насосных станций. Готовность этих объектов достигла 76%. Кроме того, на котельных «Шымсити», «Акжайык» и «Туран-1» устанавливают новые теплообменные установки.

— К отопительному сезону готовы 1 796 из 2 241 многоквартирного дома, что составляет 80%. Среди бюджетных учреждений подготовлены 194 из 211 объектов, или 92%. В 950 многоквартирных домах заключены договоры с сервисными организациями. Продолжается работа по заключению таких договоров еще для 1 291 дома, — отметили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что для качественной подготовки внутридомовых систем владельцам квартир, КСК и ОСИ необходимо своевременно заключать договоры с сервисными организациями.

В управлении добавили, что ведомство, теплоснабжающее ГКП «Куатжылуорталык-3» и крупная электротехническая компания Казахстана Alageum Electric планируют подписать меморандум о ремонте емкостей для хранения резервного топлива.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения к отопительному сезону до 1 сентября.

При этом Шымкент и Алматы вошли в число городов, где зафиксированы низкие темпы подготовки автономных котельных.

Подробнее о готовности энергосистемы Казахстана к предстоящей зиме и основных рисках отопительного периода можно прочитать здесь.