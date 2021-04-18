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Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2021, 20:22
Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте

КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Более 100 пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в воскресенье в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира. Об этом говорится в заявлении властей провинции, которое приводит египетская газета Al-Youm al-Sabia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека», - говорится в заявлении.

По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух.

К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.

Напомним, в конце марта 19 человек стали жертвами столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, еще 185 пострадали. Причиной инцидента стала аварийная остановка пассажирского состава Луксор-Александрия, после того как неизвестные выдернули стоп-кран в одном из его вагонов.

Фото: Al Jazeera

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