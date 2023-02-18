Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
18 Февраля 2023, 21:46
Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в общежитии секционного типа. Спасатели эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

«Сообщение поступило в 12:37. На место выехал 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Эвакуированы 107 человек, из них 13 детей. В 13:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - прокомментировали в пресс-службе.

На первом этаже здания общежития расположены барбершоп, ресторан, филиал банка.


Ранее сообщалось, что 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой.

Северо-Казахстанская область   Происшествия   Видео   Регионы Казахстана   МЧС   Пожар   ДЧС   Спасение   Петропавловск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана