29 Июня 2022 16:02

Более 100 частных ветхих домов намерен снести акимат СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инвестиции в жилищное строительство Северо-Казахстанской области выросли в три раза. Об этом сообщил аким СКО Кумар Аскакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темпы не сбавляем. Сейчас по области строительство ведется на 50 площадках, до конца года доведем до 61. Это на 10 больше, чем в прошлом году. Строим 26 бюджетных домов и 24 коммерческих. До конца года сдадим 20 домов», - сообщил Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

По его словам, появились новые микрорайоны – Жас Өркен, Береке и Орталық.

«Начали проект по застройке микрорайона «Копай». Жители старого микрорайона долго ждали этого. Снесем 117 ветхих частных домов, то есть 117 семей значительно улучшат свои жилищные условия. Начнем строительство девяти девятиэтажных домов. Всего запроектировано 27 домов на 2,8 тыс. квартир. Это будет полноценный микрорайон с новой школой, детским садом и поликлиникой. Строим жилье и для очередников. В этом году 120 квартир получат многодетные семьи. Также 120 квартир предназначены для сирот», - заверил аким.

«В целом, согласно комплексного плана до 2026 года будет ведено 3,3 млн квадратных метров жилья. 144 тыс. североказахстанцев улучшат свои жилищные условия. Это треть всего населения области», - заключил К. Аксакалов.