30 Июня 2022 20:45

Более 100 автомобилей должников по налогам водворили на штрафстоянку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 17 июня проводится акция, целью которой является принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспортным средствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента государственных доходов и департамента полиции вместе с частными судебными исполнителями устанавливают автомобили должников с помощью видеокамер «Сергек» и водворяют их на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

«За десять дней работы 112 автомобилей водворены на штрафстоянку, в результате поступления в бюджет составили более 200 млн тенге», - отметили в пресс-службе департамента государственных доходов по Алматы.

В ведомстве отметили, что на сегодня по городу задолженность по налогам на транспортные средства составляет 4,8 млрд тенге, при этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя свыше 4 тыс. кубических см.

Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки, департамент госдоходов призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность.