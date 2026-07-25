Более 10 владельцев магазинов наказали за ночную продажу алкоголя в Жамбылской области

Рейды одновременно прошли в торговых точках и общественных местах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особое внимание во время ночного рейда уделили соблюдению временных ограничений. Сотрудники полиции посещали магазины и фиксировали случаи, когда алкоголь продолжали отпускать после наступления запрета.

По итогам одной ночи к административной ответственности привлекли владельцев более десяти торговых объектов.

Параллельно экипажи патрулировали общественные места. За тот же период они пресекли 25 фактов распития спиртного либо появления граждан в состоянии опьянения.

В полиции напомнили, что розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00 следующего дня. Для продукции крепостью свыше 30% действует более продолжительное ограничение — с 21:00 до 12:00.

Ранее мы рассказывали, как 14-летняя девочка в Таразе трижды за неделю попалась полиции ночью.