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    Более 10 владельцев магазинов наказали за ночную продажу алкоголя в Жамбылской области

    Рейды одновременно прошли в торговых точках и общественных местах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 10 владельцев магазинов наказали за ночную продажу алкоголя в Жамбылской области
    Фото: ДП Жамбылской области

    Особое внимание во время ночного рейда уделили соблюдению временных ограничений. Сотрудники полиции посещали магазины и фиксировали случаи, когда алкоголь продолжали отпускать после наступления запрета.

    По итогам одной ночи к административной ответственности привлекли владельцев более десяти торговых объектов.

    Параллельно экипажи патрулировали общественные места. За тот же период они пресекли 25 фактов распития спиртного либо появления граждан в состоянии опьянения.

    В полиции напомнили, что розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00 следующего дня. Для продукции крепостью свыше 30% действует более продолжительное ограничение — с 21:00 до 12:00.

    Ранее мы рассказывали, как 14-летняя девочка в Таразе трижды за неделю попалась полиции ночью.

    Регионы Казахстана Торговля Административная ответственность Алкоголь Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор