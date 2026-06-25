14-летняя девочка в Таразе трижды за неделю попалась полиции ночью

Подростка несколько раз возвращали домой после ночных прогулок, однако беседы с ней и матерью результата не дали, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Один из случаев, зафиксированных в ходе рейдов, касается 14-летней жительницы Тараза. Только за последнюю неделю полицейские трижды возвращали ее домой в ночное время. При этом ранее девочка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. С подростком и ее матерью неоднократно проводили профилактические беседы, однако ситуация не изменилась. В итоге по решению комиссии по делам несовершеннолетних девочку поместили в Центр поддержки детей. В дальнейшем ее планируют направить в специализированную школу.

В Жамбылской области подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». Рейды были направлены на предупреждение подростковой преступности и защиту несовершеннолетних, которые в ночное время остаются без присмотра взрослых.

За время проведения мероприятия в подразделения полиции доставили 340 несовершеннолетних, из них 57 — за совершение различных правонарушений. Еще четверо детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были направлены в Центр поддержки детей.

По словам начальника Управления общественной безопасности департамента полиции Жамбылской области Манаса Абдикаримова, главной целью таких рейдов является не наказание, а своевременное выявление подростков, которым необходимы внимание, помощь и контроль со стороны взрослых.

В ходе профилактической работы полицейские выявили 266 подростков, находившихся ночью вне дома без сопровождения законных представителей. Также были установлены 17 несовершеннолетних, которые находились в развлекательных заведениях с нарушением требований законодательства.

По итогам рейда к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлекли 47 родителей. Также наказаны 10 владельцев развлекательных заведений, допустивших пребывание несовершеннолетних после 22:00 без сопровождения взрослых.

Кроме того, полицейские привлекли к ответственности девять граждан за продажу алкоголя лицам младше 21 года. На профилактический учет поставлены 19 несовершеннолетних и 11 неблагополучных семей.

Ранее сообщалось, что с начала года в Жамбылской области более 2000 подростков доставили в полицию.