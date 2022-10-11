Более 10 тысяч тонн дизельного топлива выделили жамбылским аграриям

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О состоянии парка сельхозтехники региона сообщили в сельскохозяйственном ведомстве региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, на весенне-полевые работы в этом году выделено 10 725 тонн гарантированного дизельного топлива, поставлено 7 221 тонна. Сельским хозяйствам распределено 6 512 тонн.

Как сообщалось, по стране сельхозформированиям выделено 423,5 тыс. тонн льготного дизтоплива - на 27 тыс. тонн выше уровня 2021 года. По заверениям министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, проблем с поставками ГСМ не наблюдается. Министерством энергетики протоколом установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающих заводов на сентябрь – 222 тыс. тенге/тонна или 184 тенге/литр. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике для сельхозтоваропроизводителей составляет 203 тенге/литр, что дешевле на 15-20% от рыночной.

Как сообщили в сельхозведомстве, в жамбылском регионе зарегистрировано свыше 12 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, из которой 1 355 планируется обновить в этом году.

«Уже обновлено порядка 900 единиц техники. Показатель обновления по области составил 7%. Тем не менее, более одной тысячи тракторов в фермерских хозяйствах Жамбылской области имеют срок эксплуатации более десяти лет, то есть изношенность тракторного парка составляет 25%», - отметили в областном управлении сельского хозяйства.

Как сообщалось, для обновления парка сельхозтехники в 2020 году в регионе запустили проект «Tradе-in», в рамках которого обновляется и восстанавливается старая сельхозтехника на выгодных для аграриев условиях.

По проекту «Tradе-in» несколько тысяч жителей из 10 районов Жамбылской области получили кредиты. В рамках программы «Агробизнес» крестьянин получает субсидию в размере 25% от стоимости новой техники, остальное оформляется в лизинг под 6% процентов годовых на пять лет.

Жамбылская область первая в Казахстане внедрила этот эффективный проект благодаря меморандуму между СПК «Тараз», костанайским АО «Агромашхолдинг KZ» и региональной палатой предпринимателей.

В ведомстве отмечают, что уборочная кампания зерновых в регионе идет по намеченному графику. По области полностью убрали 371,1 тыс. га зерновых колосовых культур. Валовый сбор составил 633,4 тыс. тонны. В этом году сельскохозяйственные культуры в Жамбылской области размещены на 756,2 тыс. га. Средняя урожайность зерновых колосовых 17,1 центнера с гектара - действительно средние показатели урожайности для жамбылского региона.

Жамбылская область является одним из преимущественно сельскохозяйственных регионов страны. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений — 3,9 тыс. га, сенокосов — 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.