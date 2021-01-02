ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 10 тысяч грузовых поездов отправлено по железнодорожному экспрессу «Китай - Европа» в 2020 году, при этом грузооборот за 10 месяцев прошлого года превысил объем всего 2019 года. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в интервью агентству «Синьхуа», опубликованном в субботу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 10 тысяч поездов отправлено по железнодорожному экспрессу «Китай - Европа в 2020 году», - цитирует «Синьхуа» главу внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Ван И отметил, что Китай будет сотрудничать со всеми сторонами над углублением синергии между инициативой «Один пояс, один путь» и стратегиями развития других стран.

«Мы считаем, что, укрепляя связи и возобновляя экономическую деятельность, а также используя потенциал новых драйверов роста, таких как здравоохранение, цифровая экономика и «зеленое» развитие, сможем добиться более качественного сотрудничества», - резюмировал Ван И.

Напомним, что между Казахстаном и Китаем определены основные направления совместной работы по сопряжению Новой экономической политики «Нурлы жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути». Приоритетами в обоих проектах являются такие сферы, как транспорт и логистика, промышленность, энергетика и другие.