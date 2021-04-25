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    17:01, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 10 тысяч дорожных знаков установят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Казахстане после зимнего периода и весенних паводков стартуют масштабные работы для улучшения дорожного покрытия и обеспечения безопасности дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Сотрудники «Казахавтодор» установят порядка 10 500 дорожных знаков и более 2 500 километровых указателей, 410 информационных панно и около 32 тысяч сигнальных столбиков на дорогах страны.

    Кроме того, планируется отремонтировать 600 тысяч квадратных метров республиканских дорог.

    Вместе с тем будет установлено более 4 тысяч квадратных метров шумовых полос, порядка 500 дорожных буферов, более 51 тысячи катафот и 33 светодиодных дорожных знака.

    Также на республиканских дорогах планируется отремонтировать около 40 тысяч погонных метров ограждений и 180 автомобильных павильонов. Всего в этом году дорожники будут работать по 14 направлениям.

    Все работы будут проведены в рамках комплексной целевой программы по устранению дефектов дорожного покрытия, а также по обеспечению безопасности и непрерывности дорожного движения.


    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Строительство Благоустройство
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