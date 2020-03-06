Более 10 тысяч алматинских семей получили помощь в центрах «Бақытты отбасы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на площадке Региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция об оказании мер социальной поддержки малообеспеченных многодетных семей и новых направлениях деятельности центра «Бақытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Городской центр «Бақытты отбасы» функционирует с мая прошлого года. За это время мы успели принять и обеспечить консультациями около 6 тысяч человек, а в районные центры с августа обратились около 10 тысяч семей, которые получили информационно-консультативную и ресурсную поддержку, методическую и юридическую помощь. Также организовано посещение кабинетов здорового образа жизни для матери и ребенка и профосмотра», — сообщила руководитель городского центра «Бақытты отбасы» Зульфия Байсакова.

За 2019 год городской центр посетили 5692 семьи при плане 5000 семей, услуги социальных педагогов получили 3686 детей.

В 2020 году городской центр посетили 639 человек, услуги социальных педагогов получили 329 детей. Воспользовались услугами юристов 61 человек, социальных работников – 153, услугами медицинского работника – 114, психолога — 41. Сто матерей обучаются на курсах визажа, массажа, вязания и шугаринга. 229 детей посещают курсы математики, английского языка и шахмат.

Вместе с тем руководитель Турксибского районного центра отметила, что начиная с прошлого года центры «Бақытты отбасы» работают совместно с Общественным объединением «Союз многодетных семей Турксибского района».

«110 матерей, которые зарегистрированы в наших центрах, участвуют в профессиональных курсах по 13 направлениям, тем самым повышают свои знания и получают возможность трудоустройства по востребованным профессиям. Оказано более 3 тысяч консультационно-правовых услуг» — сказала Бибираба Айымбетова.

Многодетным матерям было выдано 1620 сертификатов «Мама+1» на посещение бассейнов и фитнес-залов совместно с детьми.

Аким Алматы Б. Сагинтаев, посетив центр «Бақытты отбасы» , дал поручение открыть аналогичные центры во всех районах города.

«Хотелось бы отметить, что начиная с сентября месяца наш опыт центрального офиса перешел на восемь районов, открылись такие же мини-центры, чтобы обеспечить минимальное расстояние и временные затраты», — сказала З. Байсакова.

Учитывая, что для данной категории лиц проблемы трудоустройства остаются актуальными и требуют решения, была разработана концепция программы ISKER ANA, которая реализуется во всех районных центрах «Бақытты отбасы».

«ISKER ANA – это очень хороший инструмент для того, чтобы снизить безработицу, а также содействовать мамам в улучшении качества жизни. Для реализации этой программы мы привлекаем такие институты как организация Qolday, НПП «Атамекен». Мы все вместе рассказываем женщинам, какие сейчас реализуются государственные программы и какая помощь ожидается от государства. В рамках программы «Еңбек», «Дорожная карта бизнеса-2025», «Алматы бизнес-2025» сейчас выделяются гранты. В прошлом году грант составлял 520 тыс. тенге, сейчас по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» наша категория лиц может претендовать на грант в размере 5 млн тенге», — отметила руководитель Наурызбайского районного центра Жандай Сана.

Программой ISKER ANA предлагается пошаговая работа с многодетными матерями, начиная с регистрации, предоставления юридической и психологической помощи, направления на курсы по основам предпринимательства, составления бизнес-плана, открытия бизнеса, получения гранта либо микрокредита. Также программа дает мотивацию, возможность каждому раскрыть свой потенциал, выбрать свою профессию для дальнейшего трудоустройства и открытия собственного бизнеса.

Всего получили консультации более 36 тыс. человек. Решение проблем посетителей данных центров способствовало выстраиванию активного и своевременного взаимодействия центров с городской администрацией и структурными подразделениями.